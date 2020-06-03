Katar'dan KİK'e, Körfez krizinin insani boyutuna çözüm bulma çağrısı

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Komiteden Körfez krizinin 3. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik ablukanın gerek vatandaşlar gerekse ülkede ikamet eden yabancıların yaşadığı sıkıntıları artırdığına ve bu bağlamda Komitenin 4 bin 275 şikayet dilekçesi aldığına dikkat çekildi.

Abluka uygulayan ülkelerin, uluslararası camiadan yapılan tüm çağrılara kulak tıkayıp, uluslararası ve bölgesel insan hakları anlaşmalarını açıkça ihlal etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin bu tutumla, ihlallere devam etmeyi ve insani krizin çözümü konusunda üzerine düşen sorumluluktan kaçmayı amaçladığı kaydedildi.

Katar'a uygulanan ablukanın sona erdirilmesi konusundaki girişimlerin başarısız olmasından endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, KİK'ten bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi ve siyasi girişimlerden önce acilen insani krize çözüm bulması istendi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

,Serdar Bıtmez