Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı, Manisa'da karantina sürecini tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Yurdu'ndaki karantina süreci sona eren 291 kişi, sağlık taramalarının ardından Manisa Valiliğinin tahsis ettiği otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Yurtlardan ayrılan vatandaşlara, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan hediye edildi.
Manisa AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, tahliye edilenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyi yolculuklar diledi.
- "Çok güzel ağırlandık"
Karantinadaki vatandaşlardan Recep Süer, beklediklerinden daha iyi bir karantina süreci yaşadıklarını belirterek, "Sıkıcı olacağını, problemler yaşayacağımızı düşünüyorduk. Ön yargıyla geldik buraya ama beklediğimizden çok daha iyiydi. Yurt çalışanlarımız, müdürümüz ve bütün personel çok iyi ilgilendi. Çok güzel ağırlandık. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçti ama en güzel şekilde atlattığımızı düşünüyorum." dedi.
- "Güzel bir anı olarak kalacak"
Bir yaşındaki kızı Eylül'le karantinadan çıkan Nuşin Kandemir, karantina sürecinin çok güzel geçtiğine dikkati çekerek, "AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Manisa KYK'de çalışan personele çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreç en güzel şekilde geçsin diye ellerinden geleni yaptılar. Eylül'e oyuncaklar getirdiler. Kızım çok sevindi. Anneler Günü'nü de unutmadılar. Çok mutlu ettiler bizi. Bu karantina bizde güzel bir anı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.
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