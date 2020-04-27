Katar'dan Gazzeli ihtiyaç sahiplerine 1 milyon dolarlık imar yardımı

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın 1 milyon dolarlık desteği ile Bakanlığın geçen hafta ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin restorasyon ve yeniden yapımına başladığını belirtti.
Serhan, yapılan yardımlardan kira ödeme sıkıntısı çeken ailelerin de yararlandığını ifade etti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.
,Mehmet Nuri Uçar,Muhammed Semiz
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