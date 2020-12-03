Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım

AA

İhtiyaç sahibi binlerce kişi Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postanelerde kuyruklar oluşturdu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, pazar günü yaptığı açıklamayla Gazze'de 100 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başlayacaklarını duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana karaü hava ve denizden abluka altında tutuyor.