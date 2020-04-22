Katar'daki yardım kuruluşlarından ramazan ayında "koronavirüs mağdurlarına" destek

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Katar'ın önde gelen insani yardım kurumları, dünyada binlerce kişinin ölümü ve ekonomide ciddi zarara yol açan salgın nedeniyle bu yılki kampanyalarında bazı değişiklikler yaptı. İnsani yardımlarda ihtiyaç sahiplerine ek olarak salgından zarar görenlere de destek olunması hedefleniyor.
Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity),yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ramazan ayında "İyilikle huzur bul" temalı bir kampanya başlattığını duyurdu.
Kampanya kapsamında yaklaşık 33 milyon dolar değerinde yardım projelerinin yürütüleceği kaydedilen açıklamada, başta Katar olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 2,4 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Açıklamada, Katar genelinde ramazan ayı boyunca düşük gelirli yaklaşık 500 bin kişiye destek olunmasının planlandığına işaret edildi.
- İftar sofraları yerine gıda paketlerinin dağıtımı yapılacak
Açıklamada, bu yıl diğer yılların aksine iftar sofralarının yerini gıda paketlerinin alacağı belirtildi.
Gıda paketlerinin alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahiplerine özel araçlarla teslim edileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca dünya çapında salgından etkilenen 2 milyon kişinin destek beklediği ifade edildi.
- Salgından etkilenenlere öncelik verilecek
Katar Kızılayı ise "İyilik en büyük sevap" temalı ramazan kampanyası kapsamında Katar ve 22 ülkeye destek olmayı planlıyor.
Kızılay, yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde yaklaşık 17 milyon dolar değerindeki insani yardım projelerinin uygulanmasının ve salgın mağdurları başta olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Katar Kızılayı, bu kampanyanın; oruçlular için iftar, bayramlık, zekatların ulaştırılması gibi ramazanda ve ramazan ayı sonrasında salgınla mücadele gibi yardım projelerinin gerçekleştirilmesini kapsadığını kaydetti.
- Zekatların önceden verilmesi
Katar Vakıflar Bakanlığına bağlı Zekat Fonu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında zekatların erken verilebileceğini duyurdu.
Zekat Fonundan yapılan yazılı açıklamada, salgın ve önlem amaçlı yürütülen bazı uygulamalar nedeniyle pek çok kişinin işsiz kaldığı ya da maaşlarında kısıtlamaya gidildiği bu yüzden verilecek zekatların bu kişilerin gelirlerine katkı sağlayacağı kaydedildi.
Devlete bağlı "Katara Kültür Köyü" Kurumu ise ramazan ayında iki yardım girişimi başlatacağını bildirdi.
Girişimlerden birinin "Katara sepeti" temasıyla Katar Kızılayı ile birlikte yürütüleceği, diğerinin ise "Katara erzağı" temasıyla Katara Kültür Köyü restoranlarıyla birlikte gerçekleştirileceği ifade edildi.
Bu girişimlerin ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi için Katara'nın "Yardımlaşıyoruz" kampanyası çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.
,Serdar Bıtmez
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