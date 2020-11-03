Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington’ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek

Katar'ın Lusail gazetesi, Arap Araştırma ve Politika Araştırmaları Merkezi ve ABD-Katar İş Konseyi'nin işbirliğiyle ABD başkanlık seçimleri öncesi video konferans yöntemiyle sempozyum düzenledi.
Sempozyumda konuşan Katar Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Akademisi Başkanı Macid el-Ensari, "ABD seçim sonuçları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin başkentleri ile Washington arasındaki ilişkilerin doğasında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır." dedi.
ABD-Körfez ilişkilerinin bugün başlamadığını, 1990'lardan bu yana devam eden bir durum olduğunu vurgulayan Ensari, "İlişkilerde herhangi bir değişiklik beklemiyorum ve Körfez kriziyle ilgili Demokrat aday Joe Biden için farklı bir tutum olmayacak." diye konuştu.
Ensari, Biden seçimleri kazanırsa, ABD'nin aşırı sağı temsil eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen desteği azaltma eğilimine rağmen, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme çabasını sürdüreceğini ifade etti.
Washington'daki Arap Politika Çalışmaları Merkezi Müdürü Halil el-Cehşan, yeni başkanın fikirleriyle uyumlu hale getirmenin gerekliliğini destekleyen demokratik bir toplumda, ülkedeki kurumların ABD seçimlerinin sonuçlarına uyum sağlayacağını kaydetti.
ABD seçimlerindeki Arap veya İslam ülkelerinin etkisinin sınırlı olduğuna işaret eden Cehşan, "Biden kazanırsa, ABD Körfez ülkeleri ile güçlü stratejik ilişkiler sürdürecektir, çünkü bunlar tarihsel ilişkilerdir. Bazı Körfez ülkeleriyle ilişkilerde biraz daha dikkatli olunması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
ABD-Katar İş Konseyi İcra Direktörü Muhammed Berekat, Körfez bölgesinin ABD ile ilişkilerinin ticarete yoğunlaştığını, Senato ya da Beyaz Saray'da kimin olduğu ile ilgili olmadığını aktardı.
Berekat, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde köklü bir değişikliğe neden olacak faktörlerin Körfez krizini çözmek, hava sahasını açmak veya ülkelere yaptırımlar uygulamak olduğunu kaydetti.
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