Katar'daki kupaya düşük ilgi

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda çıktı.

Katar'ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda bu organizasyonun resmi provası da yapıldı.

Tamamen FIFA'nın istediği Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Arasında oldukça fazla mesafe olan iki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar'ın "HES kodu" olan "Ehteraz" programının onay vermediği kişiler stadın en dış güvenliğinden dahi içeri alınmadı.

Stat içinde de süren güvenlik ve konum hassasiyetlerinin çok fazla üst düzeyde olması Türkiye'den gelen protokol, basın mensubu ve taraftarların zaman zaman sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

Tüm stat sınırları içinde tam kapsamlı sigara yasağı olması sebebiyle, güvenlik bölgesinden geçişte yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, sigara, çakmak ve kibritlerin de toplandığı dikkat çeken önlemlerden biriydi.

MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.