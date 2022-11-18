FIFA Dünya Kupası’nın en büyük sponsorlarından biri bir bira markasıyken alınan tartışmalı kararla ilgili konuşan Reuters'a konuşan kaynak “Dünya Kupası’na gidecek taraftarların büyük çoğunluğu içkinin kültürlerinin bir parçası olmadığı Orta Doğu ve Güney Asya’dan geliyor. Bu düşünüldüğünde pek çok taraftar için içkinin varlığı keyifli bir deneyim yaratmayacaktır” dedi.