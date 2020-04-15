Katar'da sağlık çalışanlarının ev alışverişini gönüllü gençler yapacak

AA

Katar'da bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan sağlık personelinin hastane dışındaki iş yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattı.

"Katar Hak Ediyor" sloganıyla başlatılan kampanyanın sözcüsü Hamed en-Naîmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle son günlerde vakitlerinin büyük kısmını hastanelerde geçiren sağlık çalışanlarının ev alışverişi, araç bakımı ve tamiri gibi işlerinin gönüllü gençler tarafından yapılacağını söyledi.

Gençlerin sağlık personelinin iş yükünü hafifleterek bir nebze olsun onlara destek vermeye çalıştığını ifade eden Naîmi, kampanyayı hükümete bağlı Hamed Medikal Kurumuyla koordineli şekilde yürüttüklerini aktardı.

Naîmi, kampanya kapsamında sağlık çalışanlarının gıda alışverişlerini yaparak evlerine ulaştıracaklarını, araçlarının bakım ve tamiri gibi günlük ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını anlattı.

Kampanyanın Katarlı veya ülkede ikamet eden yabancılardan oluşan 12 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğünü kaydeden Naîmi, kampanyaya desteğin ve üye sayısının hızla arttığını sözlerine ekledi.

Katar Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 7, vaka sayısı ise 3 bin 231 olarak duyurulmuştu.

,Serdar Bıtmez