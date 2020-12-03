Katar'da Geleneksel Ahşap Tekne Festivali, katılımcıları geçmiş zamanda yolculuğa çıkarıyor

Ülkede yıl boyu pek çok kültür ve sanat faaliyetlerine imza atan Katara Kültür Köyü kurumu tarafından düzenlenen "Geleneksel Ahşap Tekne Festivali"nin onuncusu Doha'da ziyaretçilerini karşılıyor.
Festival kapsamında, ecdadının Basra Körfezi'nde inci aramak veya balık tutmak için kullandığı geleneksel ahşap gemilerin benzerleri, Katara sahiline demirlendi.
Basra Körfezi kıyısı sakinlerinin deniz kültürünü gözler önüne seren festivalde, sanat ve kültür etkinlikleri, yarışmalar, denizcilik faaliyetlerinin yanı sıra denizle ilgili çocuklara ve profesyonellere yönelik atölye çalışmaları bulunuyor.
Körfez ülkelerinden Kuveyt, Umman ve Irak'ın yanı sıra Zanzibar'ın da yer aldığı festivalde, katılımcı ülkelerde meşhur olan zengin sanat ve kültür mirasına dikkat çekiliyor.
- Kadim mirasın korunması ve yeni nesillere tanıtılması
Katara Kültür Köyü Müdürü Halid es-Salıti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, kültür ve mirasın önemli bir vitrini olarak ilk günlerinden bu yana kendisine önemli bir yer bulduğunu, Katar'ın denizcilik mirasını yerel, Arap ve uluslararası arenalarda tanıtmadaki rolünün güçlendiğini ifade etti.
Kültür ve miras bilincinin her kesime yayılmasına katkıda bulunan seçkin etkinlikler aracılığıyla kültür mirasının canlı şekilde halka sunulması açısından festivalin önemli olduğuna işaret eden Salıti, "Festival, şimdiki nesillere anne-babalarının ya da ecdadının denizle olan ilişkisine; yaşamlarındaki önemine dair muhteşem bir tabloyu yansıtıyor." dedi.
Salıti, Geleneksel Ahşap Tekne Festivali'nin kültürel rezervi restore etmeyi, halk mirasını canlandırmayı ve korumayı amaçladığını kaydetti.
Festivalde katılımcı ülkelerin deniz mirası koleksiyonlarının da sergilendiğini kaydeden Salıti, ayrıca geleneksel el sanatları, gemi inşa ve eski denizcilik işleri atölyelerinin yer aldığını belirtti.
Salıti, bu festivalin Orta Doğu'da denizcilik alanında uzmanlaşmış en önemli etkinliklerden biri olduğunu ve bir kilometre taşı haline geldiğini vurguladı.
- Geleneksel deniz yaşamının yansıması
Festival alanında denizcilik işlerine ilişkin geleneksel faaliyetler gerçekleştiriliyor.
Bu alanda usta zanaatkarlar, yelken, seren, ağ, halat, demir, hasır gibi gemicilikle ilgili uğraşlarla meşgul oluyor.
Sergi alanında eski zaman taklit edilerek yapılan Katar, Kuveyt ve Umman'daki kadim evlerin benzerleri de bulunuyor.
Her yıl olduğu gibi geleneksel balıkçılık ve avlanma türleri gösterilen festivalde, bu geleneğin yeniden canlandırılması ve gençlerin katılmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Genç nesiller, atalarının çeşitli zorluklarla karşılaştığı bazen aylarca süren ticaret ve avlanma seyahatlerini de görme fırsatı yakalıyor.
- Halk sanatları
Festivalin öne çıkan figürlerinden biri de folklor grubu.
Eskiden seyahatleri sırasında geleneksel şarkılarla denizcilere eşlik eden folklor grupları, şimdi de festivalde gösteri yapıyor.
Festival alanın tamamında etkinliklerini sürdüren folklor ekibi, çocukların ilgisini çekiyor.
Bunlara ilaveten festival atmosferini resmeden sanatçıların yanı sıra kum ve ağdan çeşitli etkinlikler gerçekleştiren sanatçılar da yer alıyor.
- Geleneksel yarışmalar
Katara Kültür Köyü, festival kapsamında çeşitli yaş gruplarına yönelik denizcilikle ilgili bazı yarışmalar düzenliyor.
Bu yarışmaların, Katarlıları ve çocuklarını geleneksel el sanatları faaliyetlerine katılmaya teşvik ettiği gözlemleniyor.
Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca geçmişte inci toplamak için yapılan balıkçılık ve dalış hikayelerini anlatan belgesel filmler gösteriliyor.
Salı günü başlayan ve cumartesi gününe kadar açık olan festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor.
Sağlık güvenliğini sağlamak ve kalabalığı önlemek için girişler, elektronik ön kayıt ve rezervasyonla sağlanıyor.
Ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor.
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