Katar biletleri Portekiz ve Polonya'nın

Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.

Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.