Katar, Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu

AA

Dışişleri Bakanı Al Sani, Afganistan meselesini görüşmek üzere gittiği Pakistan'da, Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Al Sani, Pakistan'da iki ülke arasındaki ikili ve stratejik ilişkilerin önemini ve Afganistan konusundaki görüş birliğini vurguladıkları bir dizi kardeşlik toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, herhangi bir siyasi hesap yapmaksızın Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu.