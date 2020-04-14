Dünya Kupası'nın sıradaki ev sahibi Katar, koronavirüs sebebiyle dünya genelinde insanların evlerinde kalması sebebiyle yeni bir açılıma gitti. 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na paralel olarak 2010 yılında dünya çapında toplumlarda sürdürebilir sosyal kalkınma yaratabilmek amacıyla gençlerin futbola yönelik eğitim alması amacıyla kurulan "Generation Amazing" programı, koronavirüs sebebiyle insanların evlerinde formda kalabilmesi amacıyla günün belli saatinde sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaya başladı. Futbol yoluyla temel yaşam becerileri, egzersizler, sağlık ipuçları gibi içeriklere sahip olan bu program bütün dünyaya açık hale getirilirken Katar, Umman ve Belçika gibi ülkelerden bu aktiviteye yoğun katılım sağlandı.

Generation Amazing'in Marketing ve İletişim Direktörü Moza Al Mohannadi konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Uluslararası bir kitlenin bizimle iletişim içine girdiğini görmekten heyecan duyuyoruz. Genç-yaşlı daha fazla insanla bağlantı kurabilmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.