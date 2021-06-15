Katalonya'da İspanya Kralı'nın fotoğrafları yakıldı!

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan sivil girişimleri organize eden Katalan Ulusal Asamblesi (ANC) adlı derneğin çağrısıyla, Barselona ve bazı Katalan kentlerinin meydanlarında Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarının yakıldığı eylemler yapıldı.
Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Sant Jaume Meydanı'nda da düzenlenen eylem sonrasında basına açıklama yapan ANC Başkanı Elisenda Paluize, İspanya Kralı'nı Katalonya'da istemediklerini göstermek için bu eylemi organize ettiklerini belirterek, "Katalonya'nın ne kralı ne de kraliyet tacı var." dedi.
Kral 6. Felipe'nin Barselona kentinde yarın başlayacak Ekonomi Konferansı'nın açılışına katılması öngörülüyor.
ANC, kralın fotoğrafının yakılacağı yeni bir eylemin, konferansın olacağı otelin yakınlarında yarın yapılması çağrısında bulundu.
İspanyol yasalarına göre kralın fotoğrafını yakmak hapis cezası içerirken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos partisi, Kral'a ve kraliyet ailesinin üyelerine hakaretin ceza yasasından çıkartılıp ifade özgürlüğü olarak tanınmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısının mecliste görüşülmesine de bugün karar verildi.
Ceza Yasası'nda değişikliği içeren tasarının mecliste görüşülmesine, koalisyon ortaklarının yanı sıra muhalefetteki sol ve ayrılıkçı partiler de destek verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kralın fotoğrafının yakılması eyleminin ifade özgürlüğüne girdiği görüşüyle, İspanyol mahkemelerinin geçmişte bu yönde aldığı cezai kararlardan dolayı İspanya'yı cezalandırmıştı.
Diğer yandan, Kral 6. Felipe'nin gelmesinden dolayı Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones'in de söz konusu konferansa katılmayacağı bildirildi.
Katalonya özerk hükümeti sözcüsü Patricia Plaja, "İspanya Kralı'nın yaptıkları, Katalan topraklarında Katalonya özerk hükümetinin ve başkanının gündemini şartlandırmaz." şeklinde konuştu.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan, yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı ayrılıkçı siyasi girişimlerden dolayı 9 ila 13 yıl hüküm giyen tutuklu Katalan siyasetçilerin affedilmesi için çalışma başlatırken, hükümet yetkilileri af kararının iki hafta içinde çıkacağını açıkladı.
Tutuklu Katalan siyasetçilerin affedilmesine Yargıtay'ın yanı sıra muhalefette bulunan sağ görüşlü siyasi partiler de karşı çıkarken, olası affa karşı 13 Haziran'da Madrid'de büyük bir gösteri yapılmıştı.
Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticisi olan, Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso ise Kral 6. Felipe'ye, çıkması halinde söz konusu af kararını imzalamaması çağrısında bulunmuştu.
Ayuso'nun bu çağrısı ülkede, kralın anayasal görevi ve siyasi kimliği tartışmalarını başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!