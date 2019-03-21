21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de devam eden ayrılıkçı Katalanların davasında şahit olarak dinlenen bir jandarma görevlisi, Katalonya'nın bağımsızlık i çin Çin'den 11 milyar avro istediğini ileri sürdü.
Katalonya özerk hükümetinin eski Mali İşleri Sorumlusu Lluis Salvado'nun ofisine 20 Ekim 2017'de yapılan aramada ele geçirilen belgeleri inceleyen ekipte olan bir jandarma görevlisi, Yüksek Mahkeme'de devam eden davada şahit olarak ifade verdi.
Jandarma görevlisi, Salvado'nun ofisinde bulunan bir flaş bellekte, gönderenin belli olmadığı bir elektronik postanın kopyasının olduğunu ve burada Çin'den finansman yardımı istendiğinden bahsedildiğini anlattı.
"Katalonya özerk hükümeti bağımsızlık için dışarıdan finansman arıyordu ve Çin'den 11 milyar avro istedi." diyen jandarma görevlisi, Katalonya yönetiminin ayrıca Katalan kamu sektöründen 4,5 milyar avro, belediyelerden 6 milyar avro ve bireysel vergilerden de 1,3 milyar avro olmak üzere bağımsızlık finansmanı için 22,8 milyar avro toplamayı hedeflediğini ileri sürdü.
Mahkemede konuşan şahit aynı zamanda dönemin Katalonya özerk hükümeti yetkililerinin, bağımsız bir devlet yapısını oluşturmak için yurt dışında çeşitli ziyaretlerde bulunduğu, bunlardan birinin Ocak 2017'de Slovenya'ya yapıldığını ifade etti.
KATALONYA'DAKİ SÜREÇ
İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.
İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.
Savcılık, sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.
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