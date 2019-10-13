İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'daki organizasyonun ikinci gününde kata takımlar müsabakasında Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonanın ilk günün de kadınlar 48 kiloda Rojda Sarıyel ve + 100 kiloda Furkan Acar bronz madalya elde etti.