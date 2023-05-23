Kat kat giyinince 'canlı bomba' diye ihbar edildi!

DHA'nın haberine göre kat kat giyinen çobanın üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde giyimi şüphe uyandırdığı için hakkında 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı. Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı.