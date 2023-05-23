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'Canlı bomba' denilerek ihbar edilen kişi, çoban çıktı

Erzurum'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Kentte kat kat giyindiği için giyimi şüphe uyandıran bir kişi, canlı bomba diye ihbar edildi. Çevredekilerin ihbarda bulunduğu kişi ise çoban çıktı

Giriş: 23.05.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da bir garip olay! Canlı bomba ihbarı yapılan şüpheli meğerse... - Öne çıkan haberler
Kat kat giyinince 'canlı bomba' diye ihbar edildi!
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DHA

Erzurum'un Aziziye ilçesinde giyimi şüphe uyandırdığı için hakkında 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kat kat giyinen çobanın üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı. Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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