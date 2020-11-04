Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.Küçükçekmece'de 2003 yılında meydana gelen kasten öldürme suçuyla hakkında 17 yıl 4 ay kesilmiş hükümle aranan hükümlü Burak Bezmez (43) yakalandı.Gaziosmanpaşa'da ise 2002 yılında meydana gelen kasten öldürme suçuyla hakkında 20 yıl kesilmiş hükümle aranan Mesut Askar (52) yakalandı.Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

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