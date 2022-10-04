Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

TFF 2. Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz hazırız, ya siz?" ifadeleri kullanıldı.

İşte Kastamonuspor'un o paylaşımı: