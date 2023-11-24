Kastamonu’da durdurulan araçta 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

REKLAM advertisement1

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar neticesinde, 3 şahsın İstanbul’dan Kastamonu’ya ruhsatsız tabanca getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan şahısların bulunduğu araç, Kastamonu il merkezinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.