Yarın Sinop ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dün akşam yapılan açıklamalar sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, 19 Ocak bugün Sinop ve Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte detaylar...