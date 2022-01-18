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Sinop'ta ve Kastamonu'da okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? 19 Ocak 2022 bugün Sinop ve Kastamonu'da bugün okullar tatil oldu mu?

Kastamonu ve Sinop'ta bugün okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 bugün Kastamonu'da ve Sinop'ta okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminden düşmüyor. Ülkenin dört bir yanında hava sıcakları düşmeye başladı, akıllara bugün kar tatili olacak mı sorusu geldi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlamışken en çok merak edilen bir diğer konuda bir süredir yoğun kar yağışının etkisi altında olan Kastamonu ve Sinop'ta bugün okul olup olmayacağı oldu. Kastamonu ve Sinop'ta bugün okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 bugün Kastamonu ve Sinop'ta okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

18.01.2022 - 18:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yarın Sinop ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dün akşam yapılan açıklamalar sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, 19 Ocak bugün Sinop ve Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

     

  • 19 OCAK KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi.

     

  • 19 OCAK SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Ocak Çarşamba günü Sinop'ta kar tatili uygulanmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor

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