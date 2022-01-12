METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava tahmin merkezinden yapılan uyarılar kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdiği bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.