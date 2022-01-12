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Kastamonu ve Samsun'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Ocak 2022 Perşembe yarın Kastamonu ve Samsun'da okul var mı?

Kastamonu ve Samsun'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Kastamonu ve Samsun'da kar tatili var mı? Soruları gündemde. Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı verilen illerden teker teker yüz yüze eğitime ara haberleri geliyor. Kar yağışının Karadeniz'de de etkisini sürdürmesi sebebiyle gözler "13 Ocak'ta yarın Kastamonu ve Samsun'da okullar tatil mi?" Sorusuna çevrildi. İşte Kastamonu ve Samsun'da okulların durumu

12.01.2022 - 17:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Samsun'da etkili olan sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 9 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Peki, Kastamonu ve Samsun'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Ocak 2022 Perşembe yarın Kastamonu ve Samsun'da okul var mı? İşte detaylar...

  • SAMSUN VE KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

    Kastamonu ve Samsun Valilikleri tarafından okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

  • METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 

    Hava tahmin merkezinden yapılan uyarılar kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdiği bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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