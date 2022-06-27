BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 19°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C , 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C , 20°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C , 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C , 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ÇORUM °C , 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C , 25°C

Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı