Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz kente veda etti

AA

Vali Karadeniz, Kastamonu Valiliği önünde düzenlenen programda, çalışma arkadaşları, vatandaşlar, kaymakamlar, belediye başkanları, iş insanları ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, 3 yılı aşkın süredir Kastamonu'da görev yaptığını, bu sürenin dolu dolu geçtiğini vurgulayarak, hep birlikte güzel işlere imza attıklarına inandığını dile getirdi.

Özellikle sağlık, eğitim tesislerinde, gençlik ve spor yatırımlarında bulunduklarını aktaran Karadeniz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Köylere yönelik yol çalışmaları, altyapı ve üstyapı çalışmalarında, turizmde daha birçok alanda güzel çalışmalara imza attık. Yapılanlar Kastamonu tek yumruk olduğunda, bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin küçük bir göstergesiydi. İnanıyorum ki bundan sonra da aynı birlik ve beraberliği göstererek çok daha güzel işlere, çok daha büyük işlere gelecek olan valimizle birlikte imza atacaksınız. Bu çalışmalar sonunda Kastamonu, şu anki bulunduğu yerden çok daha iyi bir yere gitmiş olacak."

Vedalaşmanın ardından Vali Karadeniz, kentten ayrıldı.