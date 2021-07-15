Kastamonu Valisi Çakır, vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine vurgu yaptı

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayılarını gösteren tabloya dikkati çekerek kent açısından son verilerin oldukça iyi olduğunu aktardı. Vaka haritasında şehrin, gerileyerek artık sarı kategoride olduğunu ifade eden Çakır, "Bir önceki haftaya göre ciddi bir gerileme var. Siz de takip ediyorsunuz, beş on günlük vaka ile renk haritasındaki yeriniz değişebiliyor. Görevli arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla bu işi sıkı tutmaya devam ediyoruz." diye konuştu
Aşılamanın önemini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:
"Bu konuda en güçlü silahımız aşılama. Aşılamada geçen hafta yüzde 65 rakamını geçmiştik. Bu hafta sonu itibarıyla 68-69 rakamını göreceğiz. Üst yaşlarda daha iyi seviyedeyiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızda yüzde 90'lar seviyesinde. Türkiye genelinde olduğu gibi genç vatandaşlarımızı aşılamada biraz sıkıntılarımız var. Bu konuda vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kentin farklı noktalarına mobil aşı noktaları kuruyoruz. Vaka sayılarımız son derece iyi seviyede. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır toplumsal hayatımız son derece güçlü devam ediyor. Yüksek seviyedeki sosyal hayata rağmen vaka sayılarımızın kontrollü olmasının en önemli sebebi aşılama. Aşılamadaki rakamlarımızı inşallah yüzde 75 seviyesine, yani mavi kategoriye çıkartırsak hiçbir sıkıntımız kalmayacak."
Vatandaşlara üçüncü doz aşısını yaptırma çağrısında bulunan Çakır, "Bu konuda bilim ne söylüyorsa buna kayıtsız şartsız uymamız lazım. Ben 19 yaşındaki kendi çocuğumun aşılamasını yaptırdım. Hastanede, filyasyonda sıkıntımız yok. Sosyal hayatın devam etmesinde bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
Bayramlarda yapılacak etkinlikler konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Çakır, "Özellikle yöremizde bazı ilçe ve köylerde pilav ve kavurma ikramı şeklinde etkinlik var, deniyor. Biz bunla ilgili bir hıfzıssıhha kararı almadık ama kaymakam arkadaşlarımıza tavsiye olarak bu tür etkinliklerden bu bayram için kaçınmalarını istedik. Yasak koyarak değil, vatandaşlarımızın kendi kurallarını kendileri koyarak bu durumu aşmak istiyoruz. Bu bayramda bu tür etkinliklerin yapılmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!