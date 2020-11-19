Kastamonu Valisi Çakır'dan Kovid-19 vakalarıyla ilgili açıklama

Çakır, Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibini ziyareti sırasında gazetecilere, Kovid-19 ile tüm illerde olduğu gibi yoğun mücadele içinde olduklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarının çabalarıyla Kovid-19 ile mücadelenin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Çakır, "Ülkemizde olduğu gibi ilimiz de Kovid-19 ile mücadele kapsamında maalesef geçen haftadan itibaren çok zorlu bir aşamaya geldi. Bunun yansıması sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu son tedbirler devreye alındı. Hastanede tedavisi gereken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmıyoruz ama bugün itibarıyla kapasitemizi doldurma aşamasına geldik. Eğer artış bu şekilde devam ederse ileriki günlerde kriz hali söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.
- "İnsanlarımız maskeyi sadece dışarıda takılacak bir alet gibi algılıyor"
Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyaran Çakır, şöyle devam etti:
"Her pazartesi vakaları analiz ediyoruz. Vakalarımızın yüzde 38'i kırsal nüfustan kaynaklanıyor. Bakıyoruz, dışarıyla hiçbir işi olmayan, pazara gitmemiş, şehre inmemiş 70-80 yaşındaki amca, teyze. Bu kişiyi yeğeni, oğlu, gelini, komşusu ziyarete gelmiş. Bir de insanlarımız maskeyi sadece dışarıda takılacak bir alet gibi algılıyor. Sürekli maske takmak zor ama aynı haneden olduğumuz şahısların dışında zorunluluktan görüştüğümüz kişilerin yanında maskemizi çıkartmamamız lazım. İnsanlarımız kamuoyunun önünden ayrıldıklarından sonra maske konusunda büyük gevşeklik gösteriyor. Akraba ziyaretlerinde maskeyi gereksiz görüyor. Bütün bunlar birleştiğinde sayılarımız hızlı şekilde artıyor."
Çakır, Kovid-19 ile mücadelede vatandaşlardan temaslı oldukları kişileri eksik bildirmemelerini istedi.
Alınan kararlara uyulmasını isteyen Çakır, "Nüfusumuz yaşlı. Türkiye'nin en yaşlı ikinci iliyiz. Geçlerin çoğu belki bunu ufak semptomlarla geçirmiş, önemsemiyor ama yaşlılara ulaştığında... Hastanelerimizi gördünüz, oradaki vakaların ağırlığını izlediniz. Bulaş büyüklerimize gittiği anda yansıması çok ağır oluyor. Her alanda kendi OHAL'imizi ilan edelim. Salgın tekrar normal seyrine ininceye kadar zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. Kendi kendimizi izole edelim." diye konuştu.
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