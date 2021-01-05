Kastamonu Valiliğinden "su tasarrufu" genelgesi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında su tasarrufunu sağlamak amacıyla 4 ay içinde, hizmet binalarında, yemekhane, okul, yurt, pansiyonlar ve benzeri eklentileri dahil tüm ünitelerinde uygun olan musluklar için su tasarruf başlığı takılacağı vurgulandı.

Kamu kurumu yöneticilerinin, kurumlarının bahçelerindeki çim, ağaç sulama sistemleri, araç yıkama üniteleri gibi birimlerde su tüketimini azaltmak için azami tasarrufa riayet edeceği ve gerekli tedbirleri alacakları belirtilen genelgede, temiz su kaynaklarında kirlilik yaratan unsurlar için Belediye Başkanlığı, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve kolluk güçlerinden müşterek ekip oluşturulacağı, kirlilik yaratan kaynaklara yönelik gerekli yaptırımların uygulanacağının altı çizildi.

Genelgede, İl Müftülüğünce içme, kullanma ve tarımsal sulamada tasarrufun önemi konusunda cuma günleri okunacak hutbe ve vaazlarda bilgilendirmede bulunulacağı aktarıldı.

Köy muhtarlarınca, köy sınırları içinden geçen dere ve akarsulara evsel atık, çöp, moloz gibi kirleticilerin atılmaması yönünde köylerin sakinlerinin bilgilendirileceğinin belirtildiği genelgede, atanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağına işaret edildi.

Genelgede bizzat köy muhtarlarınca özellikle yaz dönemlerinde su kesintisi yaşanmasının temel sebebi olan şebeke suyundan bahçe sulamalarının önüne geçilmesi için denetim yapılacağı ifade edildi.

Kastamonu Üniversitesi başta olmak üzere, proje birimleri olan kurumlarca iklim değişikliği sorunları, su kirliliğinin önüne geçilmesi ve su havzalarının korunması amacıyla ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynaklarına projeler üretileceği de bildirildi.

Vali Avni Çakır, Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da kurak bir mevsimin yaşandığına işaret etti.

Çakır, temiz su kaynaklarını korumak için ve su kaynakları üzerindeki kirlilik riskine karşı birtakım tedbirler aldıklarını kaydetti.