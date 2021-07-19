Kastamonu, Tokat ve Amasya'da Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki gösterildi

AA

Kastamonu Milli İrade Platformu tarafından Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Selim Öner, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Her bayram öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak meydan okuma yapıldığını anlatan Öner, "Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

İsrail'e karşı Müslümanların tek ses olması gerektiğini vurgulayan Öner, "İsrail, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek isterken, Siyonizm'in dini, kültürel, politik, medya yanlarını kullanmaktadır. Kişiler ve zamanlar değişse de Siyonist ideolojinin karanlık yüzü değişmemektedir. Mücadelemizi verirken bu ırkçı, saldırgan ideolojinin tüm unsurlarına karşı vermeli, küresel farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uyandırmalıyız." diye konuştu.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen'e bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Recep Eliaçık, aşırı sağcı Siyonist grupların eliyle Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenlendiğini dile getirdi.

Ramazan Bayramı'na saldırı ve katliamlarla giren, 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinlinin şehit olduğu Harem-i Şerif'in yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Eliaçık, şunları kaydetti:

"Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri gün dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik Siyonistler, dün gruplar halinde Harem-i Şerif'e saldırdı. Siyonist terör rejimi, sistemli şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya sessizlik içinde. BM susuyor, sözde medeni dünya susuyor, uluslararası toplum susuyor, sözüm ona prestijli uluslararası insan hakları örgütleri susuyor, Batı'nın demokrasi ve özgürlük havarileri susuyor."

- Tokat

Genç Memur-Sen Tokat İl Başkanı Halil Yılmaz, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, büyük ve sinsi bir planın parçası olarak İsrail'in 18 Temmuz sabahında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.

İsrail'in aşama aşama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nın etrafından zorla boşalttığını, aşırı sağcı Siyonist grupların eliyle Aksa'ya saldırılar düzenlendiğini aktaran Yılmaz, buna karşı direnen Filistin'in evlatlarına şiddet uyguladığını vurguladı.