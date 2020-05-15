Kastamonu'nun Tosya ilçesinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

AA

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantıda Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere vatandaşların aile ziyaretleri ve ilçe dışından gelenlerle temastan kaçınmalarını tavsiye eden Pişkin, bayram kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezi ile il merkezine seyahatin kısıtlandığını anlattı.

Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programlarının da yasaklandığına işaret eden Pişkin, "Cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Konut siteleri içindeki ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bulunulması da yasaklanmıştır. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.