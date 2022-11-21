Kastamonu sürprizlerle dolu

AA

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz" projesinin imza töreni Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında gerçekleştirildi.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, proje bütçesinin 119 bin lira olduğunu söyledi.

Projeyi çok önemsediğini ifade eden Çakır, "Projenin amacı, Kastamonu'nun milli, manevi, kültürel ve doğal güzelliklerinin, zengin mutfağının tüm Türkiye'ye tanıtımını sağlamak ve genç nesillere eğitim yoluyla bunları aktarmaktır. İlimiz, bin yılı aşkındır Türk yurdu olma özelliği ve eski medeniyetlerin burada yaşaması sebebiyle çok zengin kültüre sahip bir coğrafyadır. Hal böyle olunca çok müthiş bir kültür birikimi olmuş. Kastamonu’daki bu kültür birikimi nesilden nesle aktarılarak bugünlere kadar gelinmiş." dedi.

0 Aralık Kadın Platformu Derneğinin sahaya çıkarak bu kültürü geleceğe taşımak için çalışmalar yapacağını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Kastamonu nispeten kapalı bir toplum olduğu ve aşırı göç alan bir toplum olmadığı için de her türlü reçetesi, gastronomi alanında, kültürel, sosyolojik alanında ilk günkü halinden çok da fazla bozulmadan bugüne kadar korunmuş. Bugün 500 sene önceki mani günümüzde de söylenir halde devam etmiş. 500 sene önceki oyun bugün de oynanıyor. Yemek kültürü de o şekilde. Kastamonu'yu güçlü kılan özelliklerinden bir tanesi de işte bu öz değerlerine sahip çıkması olmuş. Kastamonu kültür erozyonuna çok da fazla uğramamış. Neticede çok güçlü bir mirasımız var ama bunların da birileri tarafından derlenmesi gerekiyor. O yüzden projemizin amaçlarından bir tanesi de bu. İnşallah bu konuda türkülerimizi de derleyip toplayacağız. Yine özellikle kış memleketi olmamızdan dolayı uzun kış gecelerinde köy odalarında oynanan kış oyunları, yöresel yemekler Kastamonu’nun en güçlü olduğu alanlardan ama bu konuda kesinlikle derlenmeye ihtiyaç var. Yöresel yemeklerimiz sayısal anlamda çok fazla ama ürün haline gelip insanımıza sunduğumuzda bu alan oldukça daralmakta."

Kastamonu'da çok güzel projeler olduğunu belirten Çakır, "Bu sene bu 8. projemiz, inşallah bir projemizi daha yetiştireceğiz. Hedefimiz 10 projenin olmasıydı ama muhtemelen 9 projede kalacağız. Bence çok büyük bir başarı. Çünkü bizim burada 3 sene önce 1 tane projemiz ya vardı ya yoktu. Bu anlamda Kastamonu, bakanlığın projelerinden en çok faydalanan illerinden birisi haline geldi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından projenin protokolü, Vali Çakır ve 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan tarafından imzalandı.