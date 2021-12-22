Kastamonu'nun iki ilçesinde eğitime kar engeli

Kentin özellikle sahil ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bozkurt ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.