Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde selin yaraları sarılıyor

AA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koordinatör olarak görevlendirilen Vali Gürel, Devrekani'deki sel afetinden etkilenen bölgelerde Karabük İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Devrekani'deki Erenler köyü köprüsü, Çörekçi köyü, Elmalı merkez cami, Elmalı ile Tekke arası bağlantı yolunda Karabük İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gürel, yaptığı açıklamada, Devrekani'deki çalışmaların sistemli bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Sel afetinden sonra kapanan menfezler, bozulan yollar, içme sularının kullanılamaz duruma gelmesi gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Ama şunu gördük ki birlikten kuvvet doğuyor. Devrekanili hemşehrilerimizin destekleri, Karabük İl Özel İdaremizin personellerinin gayretli çalışmaları ve diğer kurumlarımızın da özverili çabaları neticesinde bu sorunların üstesinden geldik. Şu anda Devrekani ilçemizde sel afetinin yol açtığı yaraların birçoğu sarıldı. Ekiplerimiz gayretli çalışmalarına devam ediyor. En kısa zamanda ilçemizin tüm yaralarını saracağız."

Gürel'e incelemelerde Karabük Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Devrekani İlçe Özel İdaresi Müdürü Kenan Öz, Karabük İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ile AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu eşlik etti.