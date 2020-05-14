Kastamonu'nun Cide ilcesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası yazılacak

AA

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 23.59 itibarıyla Cide'nin tüm kamusal ve sosyal alanlarında, caddeler ile sokaklarda, halkın toplu bulunduğu her türlü yerde, iş yerleri ile bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Yasağa uymayanlara 3 bin150 lira idari para cezası uygulanacaktır. Kaymakamlık ve Belediye tarafından ücretsiz maske dağıtım çalışmaları devam etmekte olup, buna ek olarak ilçemizdeki büyük zincir market, işletme gibi tüm yerlerde 1 lira ücretle maske satışı başlamıştır. Daha yüksek fiyata maske satışına müsade edilmemektedir."

Berber ve kuaförlerin açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Olası bir vaka durumunda temaslı kişileri, ivedi şekilde tespit edebilmek için berber, güzellik salonu, kuaför gibi işyerlerine gelen tüm müşterilerin bilgilerininin ad, soyad, kimlik numarası, geldiği tarih ve telefon numarası işletme sahibi tarafından kayıt altına alınmasına karar verilmiştir. Kayıtları titiz tutmayanlar hakkında işlem yapılacaktır." açıklamasında bulunuldu.