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        Haberler Gündem Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çift başlı buzağı ölü doğdu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çift başlı buzağı ölü doğdu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki başlı buzağı ölü doğdu! Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, durumun akraba hayvanların çiftleşmesi dolayısıyla gerçekleştiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:24
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir ineğin sezaryenle gerçekleştirilen doğumunda, iki başı olan buzağı ölü doğdu.

        İlçeye bağlı Dağ köyünde besicilik yapan Y.E.'ye ait hamile bir inek doğum yapmaya başladı. Y.E. ve yakınlarının yardımına rağmen anne inek doğumunu tamamlayamadı. Bunun üzerine veteriner hekim Murat Coduroğlu'ndan yardım istendi. Veteriner hekim, ters pozisyonda doğan buzağının baş kısmının bir türlü çıkmaması üzerine sezaryene başvurdu. Gerçekleştirilen operasyonla anne ineğin rahminden iki başı olan bir buzağı çıkarıldı. Buzağının ölü doğduğu belirlenirken, ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        'AKRABA HAYVANLARIN ÇİFTLEŞMESİ SONUCU'

        Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, durumun akraba hayvanların çiftleşmesi dolayısıyla gerçekleştiğini belirterek, "Hayvan sahibi ağabeyimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerinizi buradan iletiyoruz. Bu hayvanlar tohumlamadan değil, tamamen doğal aşım; hatta kan yakınlığı dediğimiz akraba hayvanların çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan durumlar. Birçok arkadaşım şimdi yazacak biliyorum, 'Hep bunlar suni tohumlamadan kaynaklanıyor' diyecekler; ama suni tohumlama çok daha güvenilir bir uygulamadır" dedi.

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        #Çatalzeytin
        #çift başlıbuzağı
        #haberler
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