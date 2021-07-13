Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İnebolu ilçe merkezine bağlı Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 840 sentetik ecza hapı, 168,76 gram kubar esrar, 71,48 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 134,12 gram sıvı uyuşturucu madde ile 3 av tüfeği, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.