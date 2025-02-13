Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu

Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu. Dernek başkanı Hamdi Nalbant, Kastamonu'nun tarihi ve kültürüyle kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yalnızca Kastamonu'da değil, ülke çapında çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurgulayan Nalbant, "Derneğimizi, bir ayağı Kastamonu'da olmakla birlikte ülkemizin kültürüne ve edebiyatına hizmet etmek amacıyla kurduk. İlimizin kültür ve edebiyat tarihi açısından geçmişine baktığımızda çok görkemli dönemler geçirdiğini görüyoruz. Elimizden geldiğince hem şehrimizin hem de milletimizin kültürüne hizmet etmek için derneğimizi kurduk" ifadelerini kullandı.

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Nalbant, derneğin ilk faaliyetini de geçtiğimiz günlerde İsmail Bey Külliyesi'ndeki Deve Hanı'nda şiir akşamıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.