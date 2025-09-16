Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kastamonu Kalesi'nde çelik örtüleme tamamlandı | Son dakika haberleri

        Kastamonu Kalesi'nde yapılan çelik örtüleme tamamlandı

        Kastamonu Kalesi'nin etrafındaki kayalar, tel örgüyle çevrildi. AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, bölgede bulunan yapıların artık daha güvende olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:07
        • 1

          Kastamonu Kalesi'nin çevresindeki kayaların düşerek tehlike oluşturmaması için çelik telle etrafının örtülmesi için geçtiğimiz yıl çalışma başlatılmıştı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kayaların çevresi çelik tellerle örüldü.

        • 2

          AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, AFAD Başkanlığı tarafından risk azaltıcı tedbir çalışmaları kapsamında Kastamonu Kalesi ve Çevresi Kaya Islahı yapım işinin tamamlandığını söyledi. Kalenin çevresinde bulunan 6 ayrı bölümün çelik bariyerlerle örüldüğünü ifade eden Tüfekci, "Farklı lokasyonda çelik bariyerlerle örtüleme, bohçalama ve kayaların sabitlenmesi gibi farklı mühendislik işlemleri sergilenmiştir. Bu işlemlerin sonucunda bölgede afete maruz yapılar ile vatandaşların can ve mal güvenlikleri güvence altına alınmıştır" dedi.

        • 3

          Bölgede bulunan yapıların artık daha güvende olduğunu vurgulayan Tüfekci, "AFAD Başkanlığı'mızın 2024 yılında yatırım programına aldığı bu işlem, 2025 içerisinde tamamlanarak, çalışmamız sona ermiştir. Artık vatandaşlarımız canları ve malları güvendedir" diye konuştu.

        • 4

          Tosya'da 1943 yılında meydana gelen depremin bölgede büyük hasara neden olduğunu aktaran Tüfekci, "Deprem sonucu kale etrafında düşen kayalar evleri yıkmış, can kayıplarına sebep olmuştur. Yapılan çalışma sonucunda 50 milyon 611 bin 596 liraya işin geçici kabulü yapıldı. Kastamonu Kalesi ve çevresinde kaya ıslah çalışması ardından 92 konut, 4 iş yeri, 1 cami kaya düşmelerine karşı güvenli hale getirilmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu da AFAD'a teşekkür ederek, "Yıllardır kaya düşmesi tehlikesi yüzünden tedirginlik yaşıyorduk. AFAD'ın bu projesiyle rahata kavuşmuş olduk. Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nde oturan komşularımız da bu vesileyle rahat etti. AFAD'a teşekkür ediyoruz" dedi.

        • 6
