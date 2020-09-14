Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, kent merkezinde günlük kiralanan bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, 550 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 11 fişek, tablet bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.Ç, A.E, Y.H.D. ve F.E.T'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.