Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Taşköprü ilçesine bağlı Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi yakınlarında cuma günü akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları bu sabah itibarıyla sonlandırıldı.

Söndürülen yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Yangına Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Sabaha karşı Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması başlatılmıştı.