Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'daki felakette 53 yapı yandı - Öne çıkan haberler

        Kastamonu'daki felakette 53 yapı yandı! Vali Dallı'dan yardım açıklaması

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 53 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangında evlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletleri de zarar gördü. Yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, 230 haneli köyde çok feci bir yangın meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımızın bugün yaptığı hasar tespitine göre, yangında 53 binamız hasar görmüş. Bunlardan 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık" dedi. Vali Dallı, yangının ardından vatandaşlara yapılacak yardımla ilgili de bilgiler verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 53 yapı kullanılamaz hale geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Yağcılar köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edildi.

        • 3

          Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dün akşam kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 53 yapı kullanılamaz hale geldi.

        • 4

          Yangında evlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletleri de zarar gördü.

        • 5

          Yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, çok feci bir yangın meydana geldiğini söyledi.

        • 6

          Köyün 230 hane olduğuna işaret eden Dallı, "Arkadaşlarımızın bugün yaptığı hasar tespitine göre, yangında 53 binamız hasar görmüş. Bunlardan 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık. Bu binaların 44'ü tamamen yıkık durumda, 7'si ağır hasarlı, 2'si de az hasarlı. 39 konutun bazıları iki katlı. Bunların içinde her birinde ayrı evler olduğunu düşünürseniz, 39 binada mesken olarak yapılmış 48 hane var" dedi.

        • 7

          Yangının ardından vatandaşlara yapılacak yardımla ilgili bilgi veren Dallı, şunları kaydetti: "14 kişinin ikameti köydeymiş. Bunlara AFAD Başkanlığımız tarafından 44'er bin lira yardım yapılacak. Bunu bir iki gün içinde hesaplarına aktarmış oluruz. Diğer vatandaşlarımızın böyle bir şeyi yok. Yani ikameti burada olmayan, sürekli kalmayan vatandaşlarımız var ama Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ufak tefek ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur diye düşünerek onlara da 10'ar bin lira yardımda bulunacağız. Onu da yarın aktarırız hesaplarına."

        • 8

          Yangınzedelerin 60 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiğine dikkati çeken Dallı, "Yangından etkilenen vatandaşlarımız konteyner talebinde bulunmadı. İstenilen sayıda konteyneri AFAD Başkanlığımız temin edecekti ama köylülerimizin İstanbul'da, başka yerlerde evleri var, oralara gidecekler. Burada kalacakları da sağ olsun, buradaki diğer vatandaşlarımız bir şekilde barındırmaya karar vermişler" diye konuştu.

        • 9

          Köy muhtarı Osman Namlı da büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını belirterek, "Yanan ziraat aletleri, traktör var. Hayvan sayısını da tam tespit edemedik. Dağda olan hayvanlar var, hayvanların tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Çoban alıp götürdü herhalde" dedi.

        • 10

          Osman Namlı, evlerin büyük bir çoğunluğunun yaz aylarında kullanıldığını, yangın sırasında boş olduklarını sözlerine ekledi.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa