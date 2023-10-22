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        Haberler Gündem Kastamonu'da yürek yakan kaza! Seyir halindeki aracından düşen bebeğine çarptı

        Kastamonu'da yürek yakan kaza! Seyir halindeki aracından düşen bebeğine çarptı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 01:24
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        Araçtan düşen bebeğine çarptı
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        Kastamonu Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin kapısı belirlenemeyen nedenle açıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kapının açılmasıyla otomobilden düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Y. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıran bebek daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        #kastamonu
        #Muhammed Y.
        #haberler
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