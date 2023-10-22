Kastamonu'da yürek yakan kaza! Seyir halindeki aracından düşen bebeğine çarptı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı
Giriş: 22.10.2023 - 00:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 01:24
Kastamonu Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin kapısı belirlenemeyen nedenle açıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kapının açılmasıyla otomobilden düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıran bebek daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.