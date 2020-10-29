Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen kişi izolasyona alındı

Alınan bilgiye göre, izolasyonda olması gerekirken gezmeye çıkan B.D.Ç, Daday ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında polis noktasında durduruldu.

Kovid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

KYK yurduna yerleştirilen B.D.Ç'ye 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.