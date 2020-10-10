Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı ev zarar gördü

İlçeye bağlı İlişi köyü Hacıhasan Mahallesi'nde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme personeli, yangına müdahale etti.

Çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.