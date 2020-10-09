Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Taşlıpınar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.