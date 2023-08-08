Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden 73 yaşındaki bir kadını arayan M.Ç, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı.

Yaşlı kadına bankadaki parasının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyen M.Ç, telefonda tuttuğu kadının parasını çektirip elden teslim aldı.

Daha sonra dolandırıldığı anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.Ç, Yalova'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.