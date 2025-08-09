Habertürk
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, plakasını okuyamadıkları bir motosikleti durdurdu. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 01:24 Güncelleme: 09.08.2025 - 01:24
        Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını okuyamadıkları bir motosikleti durdurdu.

        Ekipler, motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını tespit etti.

        Zanlıların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.M. ve C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
