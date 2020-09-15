Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan ve dedektör köpeğinin de katıldığı aramada 454 sentetik uyuşturucu hap ile tıp alanında kullanılan 14 hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.