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Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı

Kastamonu'da Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'dan15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayı'nda yapılan eserler beğeniye sunuldu.

26.10.2020 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı
AA

Azdavay Belediyesinin ev sahipliğindeki Uluslararası Resim Çalıştayı'nda bir araya gelen ressamlar, bir hafta boyunca bölgenin doğal güzelliklerini tuvallerine yansıttı.

Sanatçıların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi, ilçede törenle açıldı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, yaptığı konuşmada, birbirinden değerli ressamların bir hafta boyunca Azdavay'ı resmettiğini söyledi.

Ressamların önce ilçeyi gezip, tanıdığını belirten Civelek, "Önce ilçemizi gezip görüp, bu doğa harikası ilçeyi resmettiler. İlçemizin farklı yönlerini resmetme fırsatı buldular. Hep beraber Azdavay'ı, doğa turizminde marka şehir olma yolunda ciddi mesafelere taşıdık. Aynı zamanda sanat ve kültürde de marka şehir olma isteğimiz var." dedi.

Yapılan resimlerin ilçeye hediye edileceğini ifade eden Civelek, "Şu anda 30'un üzerinde eser gerçekleşti. Azdavay'da yaptığımız birçok yatırım var. Bu eserler de o yatırımlar kadar kıymetli. Azdavay'ımız ülkemize ve dünyaya bu şekilde sanatla tanıtılacak. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sanatsal çalışmaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Çalıştayın küratörü Aynur Kaplan ise açılışta yaptığı konuşmada, oldukça güzel geçen bir etkinliği geride bıraktıklarını söyledi.

Sertifika töreninin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

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