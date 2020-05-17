Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri sokak sokak gezerek hayvanları besledi

AA

Kastamonu Üniversitesi Yerleşkesi ile kentin birçok noktasında öğrenci ve vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi ve vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekmeye başladı.

Sokak hayvanlarının yardımına, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları yetişti. Kampüsteki sokak köpeklerini besleyen gönüllüler, şehrin kenar mahallelerindeki hayvanlara da yiyecek verdi.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdürdüklerini belirtti.

Belirledikleri noktalara mama bıraktıklarını ifade eden Perk, "Bu pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte deyim yerindeyse elimizde mamayla dolaşıyoruz. Sokak hayvanlarını gördüğümüz yerlere mama bırakıyoruz." dedi.