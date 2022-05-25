Traktörün şaft miline kapılan küçük çocuk öldü

Kastamonu Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Talihsiz çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.